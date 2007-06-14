Янукович: в Україні сформований запас дизельного пального

В Україні сформований запас дизельного пального в обсязі 200 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам в Полтаві.

«Сьогодні в державі сформований запас 200 тис. тонн дизельного пального і сьогодні реалізація сільгоспвиробникам йде на рівні 330-340 грн. за 1 тонну», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що в Україні не існує проблеми із забезпеченням аграрного сектора пально-мастильними матеріалами.

Він також повідомив, що уряд контролює ситуацію з забезпечення внутрішнього ринку низько- і високооктановими бензинами.

«У нас є можливість ринковими методами впливати на цінову політику з низькооктанових бензинах. Що стосується високооктанових бензинів – в нашій державі вони виробляються в обмеженому обсязі, але ми працюємо з власниками нафтопереробних заводів, щоб вони модернізували свої виробництва», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, у вересні-жовтні компанія «Лукойл» розпочне виробництво на Одеському нафтопереробному заводі високооктанових бензинів, хоча і цього буде не досить.

Прем`єр підкреслив, що зараз уряд домовляється з нафтотрейдерами про збільшення до кінця року обсягу поставок високооктанових бензинів. «Це також впливатиме на ціну, але потрібно весь час тримати руку на пульсі», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.