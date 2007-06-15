У Палермо убили ”хрещеного батька” коза ностра (фото)

В Італії убили "хрещеного батька" сицилійської коза ностра Ніколо Інгарао, який зважився на співпрацю з владою. Італійці побоюються нової війни мафіозних кланів за владу. Як і в 1980 роках, вона може привести до сотень жертв, повідомляє ЛігаБізнесІнформ з посиланням на "Telegraf".

За даними італійських мас-медіа, Ніколо Інгарао був убитий в Палермо. 46-річний мафіозі, який погодився на співпрацю з правоохоронними органами Італії і перебував під їхнім спостереженням, був розстріляний на площі Ноче рано вранці, одразу після того, як вийшов із поліцейської дільниці.

Газета відзначає, що туди він мав ходити щодня як умовно звільнений, яким є вже 4 місяці. Невідомі здійснили 4 або 5 пострілів у груди і один в голову Н.Інгарао. Коли медики прибули на місце, він ще дихав. Проте всі спроби його реанімувати не дали результатів: незабаром Н.Інгарао помер.

Найманих убивць було двоє. Розправившися з Н.Інгарао, вони втекли на мотоциклі. Знайти їх навряд чи колись вдасться, вважає італійська влада. Злочин не на жарт стривожив Палермо: це вже третє вбивство за останні 3 дні після 8 місяців "затишшя". Тепер поліція побоюється можливих конфліктів між кланами, що борються за владу. Особливо напружена так звана війна кланів спалахнула на початку 1980-х років. Тоді її жертвами стали сотні людей. Італійці вже говорять про "новий виток зіткнень між кланами".