Червоненко: ми ж не можемо сидіти всі на одній голці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі та СБУ перевірити угоду між Федеральним агентством з атомної енергії РФ і державним концерном «Укратомпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам губернатор Запорізької області Євген ЧЕРВОНЕНКО, який був присутній на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Відповідаючи на питання журналістів, чим не сподобалася Президенту угода між “Росатомом” і «Укратомпромом», Є.ЧЕРВОНЕНКО сказав: «Ми ж не можемо всі сидіти на одній голці».

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Державний концерн «Укратомпром» і Федеральне агентство з атомної енергії РФ (Росатом) підписали протокол про наміри співпраці в атомній галузі. Протокол підписали в Києві генеральний директор «Укратомпрому» - президент НАЕК «Енергоатом» Андрій ДЕРКАЧ і голова Росатому Сергій КИРИЄНКО.

У протоколі сторони, серед іншого, висловили намір розвивати співпрацю в напрямах науково-технічного супроводу атомної галузі, підвищення безпеки і продовження термінів експлуатації атомних енергоблоків, проектування і будівництва нових АЕС, розвитку підприємств ядерно-паливного циклу, а також загального виходу на ринки третіх країн. У найближчих планах сторін – вивчення можливості створення спільних підприємств у сфері виробництва і збагачення урану, а також виготовлення ядерного палива на підприємствах України і Російської Федерації.

«Укратомпром» і Росатом мають намір підготувати і узгодити список конкретних проектів співпраці до 1 липня цього року. Протоколом передбачається, що організація взаємодії між «Укратомпромом» і Росатомом здійснюватиметься на базі спільної організації, створеної на паритетних засадах. Засновниками спільної організації з боку «Укратомпрома» виступить ВАТ «Харківський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», з боку Росатома – ВАТ «Атомне і енергетичне машинобудування».