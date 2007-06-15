Уряд спростовує заяву Тимошенко

Уряд спростовує заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про падіння доходів громадян і високу інфляцію.

Про це йдеться у заяві Кабінету Міністрів Україні, переданій УНІАН.

Прес-служба Кабміну наголошує, що насправді за 4 місяці поточного року реальні доходи населення зросли на 10,5%. За її даними, наявний доход у розрахунку на одну особу у квітні становив 711,2 грн., або на 27,5% більше, ніж у квітні 2006 року, та у 1,6 рази більше, ніж у квітні 2005 року.

Середньомісячна заробітна плата за 4 місяці поточного року реально зросла на 11,9% і становила у квітні 1224 грн. А за 4 місяці 2005 року середньомісячна заробітна плата була майже вдвічі меншою, ніж сьогодні.

Важливим індикатором реального зростання рівня життя, покращення добробуту населення є зростання заощаджень громадян та придбання товарів довготермінового вжитку, переконані в уряді. Так, у січні-травні 2007 року депозити населення зросли, порівняно з січнем-травнем 2006 року у 1,5 рази, порівняно з січнем-травнем 2005 року - у 2,3 рази.

Статистика щодо придбання товарів тривалого користування за перший квартал 2007 року свідчить про бум продажу товарів високої вартості (порівняно з 1-м кварталом 2006 року): автомобілів – 204,6%, холодильників і морозильників – 135%, комп’ютерів – 143,3%, пральних машин – 108,8%, кухонних комбайнів – 116,4%. Ці дані - неспростовне об’єктивне підтвердження росту рівня життя наших людей, вважають в уряді.

При цьому цінова ситуація на ринку продовольчих товарів у 2007 році залишається стабільною, деякі продукти (м’ясо, цукор, картопля) навіть дешевшають.

Що ж до підвищення ціни на хліб, яке, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, «відчуває на собі кожен громадянин України», то його насправді організували “некомпетентні й безвідповідальні керівники, які живуть передвиборною ідеологією опозиції: “чим гірше, тим краще”. Уже найближчим часом стануть відомі прізвища тих керівників органів влади, підприємств, які спровокували, а то й організовували штучне підвищення цін, заявляють в Кабміні.

Натомість уряд безумовно контролює ситуацію, створив достатні запаси зерна і борошна, і погасить спалахи необгрунтованого підвищення цін буквально протягом 10 днів.

Крім того, Кабмін наголошує, що низька інфляція покращує купівельну спроможність людей. Так, у січні-травні 2007 року зростання споживчих цін на 1,9% було найнижчим за часи незалежності України (крім дефляційного 2002 року). Такий низький рівень інфляції обумовило скорочення цін найвживаніших продуктів харчування.

Ціни на паливно-мастильні матеріали, які були стабільними протягом серпня 2006 – березня 2007 років, почали зростати лише останні три місяці, що пов’язано із зростанням світових цін на нафту (приблизно на 11% з початку року). Таким чином, зростання цін в Україні за 5 місяців - 9,7% - цілком відповідає тенденції ринку, запевняють в Кабінеті міністрів.

У 2007 році уряду вдалося зупинити зростання цін на житлово-комунальні послуги: за 5 місяців 2007 року вони зросли тільки на 2,5%. В той час Кабмін нагадує, що рішення попередніх урядів зумовили їх зростання у 2006 році на 85,7%.

Таким чином, реальні цифри і факти об’єктивно свідчать, що найкраще ситуацію на споживчому ринку контролює саме уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила уряд і монополістів у змові з метою підвищення цін. За її даними, рівень інфляції сьогодні становить 17%, спостерігається стрімке підвищення цін на всі продукти, і в першу чергу на хліб, яке відчуває на собі кожен громадянин України.

Також Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що, незважаючи на світову тенденцію зниження цін на бензин і дизельне пальне, в Україні за останні 30 днів ціна на них зросла на 20%.