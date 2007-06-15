Сперечатися з Тимошенко щодо ринку пального Кабмін доручив своїм експертам

Секретаріат Експертно-аналітичної групи (ЕАГ) по ринку нафтопродуктів при Кабінеті Міністрів України спростовує як таку, що не відповідає дійсності, заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про «екстремальне підвищення цін на нафтопродукти в Україні на фоні падіння світових цін на 10%».

Про це сказано у заяві Експертно-аналітичної групи за підписом голови Секретаріату ЕАГ, директора департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики Леоніда КОСЯНЧУКА, текст якої передано УНІАН.

Зокрема у заяві зазначається, що Секретаріатом ЕАГ проводиться щоденний моніторинг цін на нафту на нафтопродукти на світовому ринку та ринку України. З початку 2007 року ціни на бензин А-95 (як еталонну марку до якої прив’язані розрахунки інших цін) на європейському ринку не знижувалися. Більше того, з початку 2007 року вони зросли на 272 дол./тонна (54,6%).

При цьому в заяві наводиться динаміка зростання ціни на бензин А-95 на європейського ринку за 2007 р.

Зокрема, за даними Секретаріату ЕАГ, у січні тонна бензину А-95 коштувала 498 дол. (100%), у лютому – 556 дол. (111,65%), у березні – 632 дол. (126.90%), у квітні – 720 дол. 144,58%), у квітні – 720 дол. (144,58%), у травні – 770 дол. (154.62%).

Аналіз подекадних співвідношення ціни бензину А-95 на європейському ринку до оптових цін українських виробників показує, що до введення в дію формульної методики розрахунку роздрібних цін на нафтопродукти Секретаріатом ЕАГ при КМУ, внутрішні оптові ціни значно перевищували європейські (до 103 дол./тонна).

Однак, з кінця січня 2007 року оптові ціни в Україні поступово зменшувались, і, в подальшому, були стабільно нижчі за показники європейського ринку, зазначає ЕАГ.

"Таким чином, заяви Юлії ТИМОШЕНКО щодо ситуації на ринку нафтопродуктів України є неправдивими, безвідповідальними та відверто провокативними", – відзначено у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила уряд і монополістів у змові з метою підвищення цін. За її даними, незважаючи на світову тенденцію зниження цін на бензин і дизельне пальне, в Україні за останні 30 днів ціна на них зросла на 20%.