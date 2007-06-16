Елтон Джон дав концерт для обраних в ”Арені” (фоторепортаж)

"Це не мрія! Сер Елтон Джон справді в Києві". Так розпочав зустріч з Елтоном Джоном в ПінчукАртЦентрі господар вечірки Віктор Пінчук. Здається, такої масштабної та елітної тусовки Київ ще не бачив.

Отже, на зустрічі з Елтоном Джоном, крім господарів вечірки - подружжя Пінчуків, були присутні політики: президент Віктор Ющенко з дружиною та сином Андрієм, подружжя Кучм з онуком, Петро Порошенко з дружиною, подружжя Губських та Єханурових, Інна Богословська, міністр транспорту та зв’язку Микола Рудьковський, міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич; культурні та громадські діячі: співак Святослав Вакарчук з коханою Лялею Фонарьовою, Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою, Наталка Могилевська з подружкою, Руслана з чоловіком, адвокат Власенко з дружиною, художник Поярков, скульптор Олег Пінчук, боксер Віталій Кличко з дружиною, директор конкурсу "Міс всесвіт-Україна" Олександра Ніколаєнко; бізнесмени: власник консорціуму ІСД Сергій Тарута, співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов та інші.

Сам же головний гість вечірки Елтон Джон сказав, що приїхав до України з благородною місією – акцією, спрямованою проти поширення СНІДу. Сказавши, що "щасливий з того, що може поширювати свою любов", він почергово розцілувався спочатку з Оленою Пінчук, а потім з Ющенком.

Після огляду фотоколекції співака публіка попрямувала до клубу "Арена", де Елтон Джон дав невеличкий концерт для обраних. Пісні початку 90-х, знайомі до болю, так розчулили українських зірок, що ті аплодували і підспівували Елтону Джону.

За матеріалами Tablo ID

Фото прес-служби Президентаі Tablo ID