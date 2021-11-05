Винуватці аварії відбувають 10-річне покарання в колонії, а відшкодування платять з їх заробітків.

Потерпілі в аварії в Харкові, що у 2017 році забрала життя шістьох людей, отримують від винуватців ДТП Олени Зайцевої та Геннадія Дронова жалюгідні грошові відшкодування.

Про це в ток-шоу "Право на владу" розповіла Оксана Євтєєва, в якої у ДТП загинули чоловік та сестра.

"Вони працюють у колонії - і приходять на банківський рахунок від їхньої зарплати 50 гривень, 70 гривень. Це - єдині гроші. Так, щомісяця. Цього року якось особливо більше разів приходить, ніж минулого. Напевно, почали працювати, готуються до того, щоби вийти, умовно-дострокове отримати. ... Це єдині гроші, які отримую я, які отримує моя свекруха", - зазначила жінка.

ДТП із Зайцевою в Харкові: подробиці

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова "Лексус" 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, зіткнувся з автомобілем "Фольксваген Туарег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Читайте такожСмертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом потерпілим по 31 гривні компенсаціїПісля зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і збило 11 пішоходів. Внаслідок ДТП на місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова визнав Дронова і Зайцеву винними у скоєнні ДТП і призначив їм покарання - по 10 років в'язниці кожному.

Зараз Зайцева відбуває покарання в секторі мінімального рівня безпеки в Покровському виправному центрі Дніпропетровської області. УНІАН розповідав про умови утримання винуватиці смертельної аварії в колонії.

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Автор: Катерина Комолова