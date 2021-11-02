Зайцеву у виправному центрі переважно навідує матір.

Винуватиця смертельної ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули шестеро осіб, Олена Зайцева відбуває покарання у секторі мінімального рівня безпеки в Покровському виправному центрі Дніпропетровської області.

Про це в інтерв’ю Обозреватель розповіла начальниця центру Інна Мицюк.

Зайцевій і ще 11 засудженим у секторі телефони заборонені, тому вони виходять на зв’язок з рідними у черговій частині під наглядом адміністрації. Водночас їм дозволено користуватися інтернетом в інтернет-класі – у групах по 6 осіб.

Як дізналися журналісти, Зайцева та ще одна дівчина працюють над українською вишиванкою, і цим заробляють. Хоча у секторі, де відбуває покарання винуватиця гучної ДТП, така робота не обов’язкова.

Читайте такожСхуд на 20 кілограмів та ледве ходить: одесит став інвалідом після операціїМайже вся зарплата засуджених іде на оплату комунального побуту. Улітку приблизно 240 гривень, взимку – у 1500 тисячі гривень з огляду на опалювальний сезон.

Зайцеву у виправному центрі переважно навідує матір.

"До Зайцевої з боку засуджених немає ставлення як до "мажорки", вони самі сидять за аналогічні злочини. Немає особливого ставлення й з боку адміністрації: якщо хтось хворіє у секторі, то чи є у нього гроші, чи немає – возимося однаково", – переконує Мицюк.

Вона додала, що до поведінки Зайцевої у неї немає ніяких зауважень.

"Зайцева як заїхала у Покровський виправний центр, так і по сьогодні поведінка її не змінилася. Веде себе зразково, до неї немає ніяких зауважень – на відміну від інших засуджених. А її непомітно, ніби й на зоні немає", – відповіла керівниця закладу.

Як писали ЗМІ у жовтні, Зайцева поводиться у виправному центрі так, як засуджені, котрі готуються вийти на свободу достроково.

Лариса Матвєєва, адвокат потерпілих в аварії, пояснювала: щоб клопотати про дострокове звільнення, Зайцева повинна відбути мінімум половину терміну. Але для цього вона повинна ще відшкодувати завдану шкоду. А не виплачувати родичам жертв по 30-40 грн раз на два-три місяці.

ДТП за участю Зайцевої у Харкові: що відомо

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення "Лексуса "20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, і автомобіля "Фольксваген Туарег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. Внаслідок ДТП на місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова визнав Дронова і Зайцеву винними у скоєнні ДТП і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі термінами по 10 років кожному.

Автор: Віолетта Орлова