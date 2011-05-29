В Україні пройшов День миротворців

Сьогодні в Україні відзначається Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, сваято було затверджено указом Президента України, враховуючи вагомий внесок України у підтримання стабільності у різних регіонах планети та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН.

Миротворчу діяльність Україна як незалежна держава розпочала у 1992 році направленням 240-го окремого миротворчого батальйону до колишньої Союзної Республіки Югославія.

За майже 19 років близько 37 тисяч військовослужбовців Збройних сил України отримали бойовий досвід у міжнародних миротворчих операціях на територіях майже 20 країн світу. Серед них колишня Союзна Республіка Югославія (Боснія і Герцеговина, Хорватія, Східна Славонія, Македонія, Косово), країни Близького і Середнього Сходу (Південний Ліван, Кувейт, Ірак), країни Африканського континенту (Ангола, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Ефіопія та Еритрея, Кот-д’Івуар), Афганістан, Грузія, Таджикистан та Гватемала.

На сьогодні 476 українських військових виконують миротворчі завдання у складі 9 місій ООН і НАТО на територіях 8 країн. Так, групу українських миротворчих контингентів представлено у Ліберії і Косовому, вона включає 409 військовослужбовців. Ще 67 українських військових працюють як миротворчий персонал місій у Судані, Конго, Іраку, Придністров’ї, Ліберії, Косовому та Афганістані.

Український миротворчий контингент багатонаціональної бойової групи “East” сил КФОР у Косовому виконує завдання з 1 вересня 1999 року. Сьогодні 134 військових українського миротворчого контингенту групи “East” здійснюють на Балканах патрулювання, забезпечують безпеку пересування місцевих жителів, несуть службу на спостережних постах, надають гуманітарну допомогу, перевіряють автомобільний транспорт і населення на предмет наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди, охороняють історичні пам’ятники тощо.

Український вертолітний загін у Ліберії розпочав свою миротворчу місію у січні 2004 року. Сьогодні 275 наших військових на африканській землі виконують завдання з перевезення персоналу Місії ООН та вантажів, здійснюють повітряне супроводження переміщення військ, медичне транспортування та евакуацію поранених тощо.

З листопада 2010 року вертолітна група зі складу 56-го окремого вертолітного загону ЗСУ сил Місії ООН у Ліберії виконує завдання з оперативної підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі.

За зразкове виконання миротворчих завдань тисячі українських військових були нагороджені медалями ООН “За виконання завдань з підтримання миру” і НАТО “За участь у миротворчій операції в регіоні конфлікту”, “За службу у Боснії та Герцеговині”, “За службу у Косовому”. Більше 200 військовослужбовців, що проходили службу у миротворчих підрозділах ЗСУ, нагороджено державними нагородами, понад 10 тисяч – відзнаками Міністерства оборони України.

За майже 19 років миротворчої діяльності Україна втратила 50 військовослужбовців, у тому числі одну жінку. Ще понад 100 військовослужбовців отримали поранення.

Суттєвим аспектом участі ЗСУ у миротворчій діяльності є надходження компенсаційних виплат. За участь українських миротворчих контингентів у міжнародних миротворчих операціях у 2010 році до загального фонду державного бюджету України надійшло компенсаційних виплат у розмірі 158,6 млн. грн.