Троє людей загинули у зіткненні Рено, Мерседеса та вантажівки DAF
10:06, 17 червня 2007Суспільство
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Трагедія сталась на шостій хвилині нового дня
Сьогодні в 00.06 поблизу м. Ульяновка Кіровоградської області сталося зіткнення двох легкових автомобілів "Renault-25" і "Mercedes-230 E" та вантажного автомобіля "DAF".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб (водій і пасажири "Renault-25") та 1 особа постраждала (водій "Mercedes-230 E"), яку з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано.
Причина дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Кіровоградській області.
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