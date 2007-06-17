Троє людей загинули у зіткненні Рено, Мерседеса та вантажівки DAF

10:06, 17 червня 2007
Суспільство
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Трагедія сталась на шостій хвилині нового дня

Сьогодні в 00.06 поблизу м. Ульяновка Кіровоградської області сталося зіткнення двох легкових автомобілів "Renault-25" і "Mercedes-230 E" та вантажного автомобіля "DAF".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб (водій і пасажири "Renault-25") та 1 особа постраждала (водій "Mercedes-230 E"), яку з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано.

Причина дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Кіровоградській області.

 

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