Через сильні зливи пошкоджено дороги та мости на Івано-Франківщині

В Івано-Франківській області впродовж 16 червня через сильні дощі сталося підтоплення присадибних ділянок, житлових будинків, розмиття ґрунтових доріг та пошкодження мостів місцевого значення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, в Богородчанському районі у с. Кричка частково зруйнований тимчасовий міст; у с. Яблунька зруйновано 0,6 км ґрунтової дороги, без автомобільного сполучення залишилося 55 домогосподарств (296 мешканців); у с. Пороги зруйновано 0,8 км берегового укріплення, мостовий переїзд на дорозі місцевого значення.

В Косовському районі у с. Шишори підтоплено 30 присадибних ділянок, 4 житлових будинки, пошкоджено 1 господарчу будівлю; в Урочищі Заворіття пошкоджено 2 мости місцевого значення та 150 м дорожнього полотна; у с. Пістинь підтоплено 10 присадибних ділянок; у с. Річка пошкоджено 30 м берегового укріплення. О 23.30 вода зійшла, підтоплених будинків немає.

До відновлювальних робіт залучені бригади Богородчанського та Косівського районного автодора, які проводять підсипку зон просідання дорожніх полотен, розчищення доріг та проїздів.

Подія знаходиться на контролі Головного управління МНС в Івано-Франківській області.