Мощі апостола Луки пробудуть в Петербурзі до 22 червня, а потім - до Києва

Мощі апостола та євангеліста Луки доставлені з Москви до Санкт-Петербурга. Найближчим часом вони будуть перевезені в Олександро-Невську Лавру і відкриті для вклоніння віруючих до 22 червня. Потім їх перевезуть до Києва.

Голова апостола була доставлена до Москви з монастиря на горі Афон в Греції, де вона зберігається постійно, 9 червня. За два тижні перебування в Храмі Христа Спасителя, за даними священиків, які постійно чергували біля святині, до неї приклалися 300 тисяч людей. Решта мощів євангеліста Луки, шанованого католицькою церквою, знаходяться в Італії, в Падуї.

Святий Лука, уродженець Антіохії, вважається автором одного з чотирьох канонічних Євангелій і "Діянь апостолів". За переказами він написав першу ікону Богородиці. Його вважають покровителем художників і лікарів.

Лента.ру