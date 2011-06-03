Львівська СЕС запевняє, що в регіоні холери немає

Львівська СЕС спростовує інформацію про виявлення у регіоні збудника холери.

Про це сьогодні заявив у коментарі УНІАН в.о. головного державного санітарного лікаря Львівської області Олег КОГУТ.

Він підкреслив, що інформація, яку розповсюдила низка ЗМІ про те, що у Львівській області знайдено холерний вібріон, аналогічний тому, від якого поcтраждали жителі Маріуполя, не відповідає дійсності.

У жодній з водойм Львівщини на сьогоднішній день не виявлено збудника холери, наголосив О.КОГУТ.

«Інформація журналістів про збудник холери, який був виявлений на Львівщині, в жодній мірі не відповідає дійсності, і будь-яких повідомлень такого характеру для ЗМІ обласна СЕС не надавала. З 1 червня на території Львівської області проводиться контроль всіх відкритих водойм області і навіть підозр на будь-які штами збудника холери на сьогоднішній день в жодній з водойм області не виявлено», - заявив О.КОГУТ.

Як повідомлялося, окремі ЗМІ поширили інформацію, що збудник холери було виявлено за результатами моніторингу зовнішнього середовища у водоймах Городоцького, Буського та Самбірського районів, що на Львівщині.

Тим часом у Маріуполі на сьогодні лабораторно підтверджено 8 випадків холери.