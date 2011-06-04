У Криму дві біди: вода та дороги

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням прискорити ухвалення українським урядом державних програм «Розвиток транспортно-дорожнього комплексу АРК» і «Вода Криму».

Таке прохання В.ДЖАРТИ озвучив, виступаючи на засіданні Ради регіонів у Ялті, повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду.

В.ДЖАРТИ зазначив, що Кабмін нещодавно прийняв програму «Екологічно безпечний Крим», але це лише одна з трьох держпрограм, які повинні покращити соціально-економічну ситуацію в автономії. «Решта програм, на жаль, не затверджена. Відповідно, фінансування заходів не включено до бюджету 2011 року, і немає гарантій їх фінансування в 2012 році. Просимо вас, шановний Віктор Федорович, дати доручення Кабінету міністрів України в стислі терміни ухвалити рішення про затвердження програм «Вода Криму» й «Розвиток транспортно-дорожнього комплексу» та забезпечити їх фінансування», - сказав В.ДЖАРТИ.

Він також звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням підтримати угоду щодо регіонального розвитку Криму між Кабінетом міністрів України і Верховною Радою Криму, проект документа планується внести на розгляд Кабміну до 1 серпня.