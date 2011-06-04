Експерт: Маркування «без ГМО» вводить споживачів в оману

Маркування «без ГМО» на продуктах, що містять генетично модифіковані організми обсягом нижче 0,9%, вводить споживачів в оману.

Така думка експерта з питань якості та безпеки продукції АПК асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (АКУБ) Олександра ВЕРЖИХОВСЬКОГО, повідомила УНІАН прес-служба УКАБ.

В асоціації зазначили, що на сьогодні виробники продуктів харчування при маркуванні продукції щодо наявності в ній генетично модифікованих організмів керуються Законом України «Про безпеку та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 із низкою поправок, що передбачає обов`язкове нанесення напису "з ГМО" або "без ГМО" на всі продукти. При цьому бар`єр вмісту ГМО встановлено на рівні 0,9%. «Добросовісне виконання вимог цього закону викликало таку ситуацію: навіть ті продукти харчування, які в принципі не можуть містити ГМО через відсутність у них білкових компонентів, у першу чергу рослинних (як мінеральна вода), стали носити гордий напис «без ГМО». Крім того, закон зобов`язав ставити маркування «без ГМО» і на продукти, що містять генетично модифіковані організми, але в кількостях до 0,9%. Де-факто це можна назвати інформаційною фальсифікацією і введенням в оману споживачів», - йдеться в повідомленні.

«У країнах Євросоюзу напис "без ГМО" є привілеєм, який виробник може використовувати лише коли дійсно його продукт взагалі не містить генетично модифікованих організмів. - Чому б нам не піти тим же шляхом - залишити обов`язковим маркування «містить ГМО» або «з ГМО» при перевищенні їх рівня понад 0,9%, а маркування «без ГМО» дозволити виробнику наносити на власний розсуд і під свою відповідальність і лише за умови їх повної відсутності в продукті. Тоді й довіри зі сторони споживача до такої позначки буде більше. Адже в тій ситуації, яка склалася зараз, споживачі просто перестали реагувати на маркування й довіряти йому», - зазначив О.ВЕРЖИХОВСЬКИЙ.

В УКАБ нагадали, що національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоздатна економіка, ефективна держава", який затверджено Указом Президента України від 27 квітня 2011 № 504/2011, передбачається розробка проекту закону про внесення змін до Закону України "Про безпеку та якість харчових продуктів". О.ВЕРЖИХОВСЬКИЙ висловив надію, що в цьому законопроекті будуть розставлені всі крапки над «i» в питанні маркування продуктів із вмістом ГМО і досвід європейських країн буде Україні корисний.