Шахрайка представилася працівником Пенсійного фонду

У Кривому Розі міліція затримала 30-річну жінку, яка шахрайським шляхом виманила у 83-річної бабусі 11 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Зловмисниця прийшла до бабусі і, представившись працівником Пенсійного фонду, під приводом заміни грошей заволоділа коштами пенсіонерки.

За даним фактом слідчим відділом Жовтневого райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Зловмисниці загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.