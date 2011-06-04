Королевська: неможливо підвищити пенсії, поки економіка в тіні

10:20, 04 червня 2011
Суспільство
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Про легалізацію та демографію

В Україні неможливо буде підвищити пенсії без виведення економіки з тіні, заявила вчора увечері в ефірі програми «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» на телеканалі «Інтер» народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи джерела підвищення пенсій.

«Без легалізації тіньової економіки (сьогодні 50% всієї української економіки перебуває в тіні) ми ніколи не одержимо достатнього рівня пенсій», - сказала вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, нині вибудовується централізована тіньова економіка, «відбувається розподіл тіньових потоків».

Вона наголосила, що окрім тіньової економіки як однієї з основних проблем у здійсненні пенсійної реформи в Україні погіршується демографічна проблема, а також триває економічний спад.

Зокрема, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила «тренд зростання безробіття в країні».

Депутат також висловила критику на адресу уряду за дії у сфері пенсійного реформування. Зокрема, Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що, подавши до парламенту перший варіант законопроекту про реформування пенсійної системи, уряд простимулював населення щодо можливості якомога швидше піти на пенсії.

 

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