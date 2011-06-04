У Севастополі міліціонери відібрали гранату в пенсіонера-самогубці

У Севастополі міліція попередила вибух бойової гранати РГ-42 у руках 72-річного самовбивці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі, вчора увечері до чергової частини Гагаринського райвідділу міліції від одного з жителів надійшло повідомлення про те, що вітчим у стані алкогольного сп`яніння погрожує накласти на себе руки з використанням гранати.

Оперативна група, яка прибула на місце події, побачила чоловіка, який побачивши міліціонерів сказав: «Більше не можу тримати, зараз кину». Один з міліціонерів перехопив гранату і затиснув її. Другий, підстраховуючи колегу, своїми руками затиснув руки товаришеві. Обидва вони почали відходити від житлового будинку.

Керівництвом УМВС і РВВС було прийнято рішення перевезти небезпечний предмет у безпечне місце і знешкодити його в найкоротші терміни, оскільки граната могла вибухнути будь-якої миті. Місцем для знешкодження вибухонебезпечного предмету було вибрано безлюдне місце неподалік від пляжу «Сонячний». Територія пляжу була оточена, відпочивальників евакуйовано.

Викинута в море граната від удару об поверхню води вибухнула, що підтвердило її небезпеку й боєздатність.

Зловмисника затримано. Порушено кримінальну справу за статтею 263 ч 1 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) і ст.129 ч.1 (загроза вбивством).