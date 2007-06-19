З палацу ”Україна” учора евакуювали 3 тисячі шанувальників Кобзона
10:41, 19 червня 2007Суспільство
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Проводиться розслідування
|Фото ”Сегодня”
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, загоряння виникло в задньому щиті сцени. Вогнем пошкоджено проекційний екран на площі 75 кв. м та освітлювальні прилади.
О 21 год. 35 хв. пожежу ліквідовано підрозділами Державної пожежної охорони МНС. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.
Жертв та постраждалих немає.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у м. Києві.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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