Як заступник Черновецького відчув себе оселедцем у банці

Як повідомляв УНІАН , київський мер Леонід Черновецький затвердив графік поїздок своїх заступників громадським транспортом. Відтепер чиновники по черзі, раз у тиждень, добиратимуться на роботу тролейбусами, маршрутками і метро. Прес-служба КМДА розповсюдила інформацію про почин Віталія Журавського.

Щоб приїхати на роботу вчасно, чиновнику довелось вийти з дому майже на годину раніше.

Журавський живе на вул. Панаса Мирного, тому майже єдиний спосіб доїхати на вул. Хрещатик – це тролейбус 14-го маршруту. Заступнику голови КМДА пощастило, він чекав тролейбус не більше 5 хв., але, за його словами, зранку стояти на зупинці багатьом людям доводиться набагато більше.

Найбільшу незручність, на думку Журавського, пасажирам спричиняють погана система кондиціонування ( чи її відсутність? - УНІАН) та мала кількість машин на маршруті, через що «людей набивається, мов оселедців в банці».

Доїхавши до Палацу Спорту, заступник Черновецького зробив пересадку – до вул. Хрещатик він доїхав на маршрутці. Загалом на дорогу заступник голови КМДА витратив трошки більше 45 хв. Він зазначив, що зазвичай доїхати на роботу на авто йому вдається за 10 хв.

«Насправді, я знаю, що дійти пішки від мого дому до роботи можна за 45 хв. Це якщо не поспішати. Доїхати на тролейбусі чи маршрутці – той самий час. Здоровіше і вигідніше ходити пішки. Звичайно, що наступного тижня я поїду по іншому маршруту. Це взагалі дуже правильно, якщо заступники мера будуть хоч іноді їздити в громадському транспорті. Це дасть змогу виявити і вирішити багато проблем», - сказав Віталій Журавський.