Митний союз інспектує 32 українських підприємства (список)

Фахівці Митного союзу (МС) почали інспекцію українських м`ясомолочних підприємств на предмет поставок продукції до країн МС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК.

“В Україні почала роботу інспекція Митного союзу”, - сказав він.

Інспектори працюватимуть протягом 14 днів і мають намір проінспектувати 32 українські підприємства на предмет експорту м`ясомолочної продукції на територію країн Митного союзу.

Як уточнили УНІАН у Держветфітослужбі, планується проінспектувати ТОВ «Заготсервіс» (Тернопільська обл.), ТОВ «Спартак» (Волинська обл.), ТОВ «Літинський м`ясокомбінат» (Вінницька обл.), ТОВ «ПКП» «Прилуки-Агропереробка» (Чернігівська обл.), ЗАТ «АПК-Інвест» (Донецька обл.), ВАТ "Конотопм‘ясо" (Сумська обл.), ТОВ «ВМП» (Волинська обл.), ВАТ "Дружба народів Нова" (АР Крим), ТОВ "Елітекс" (Донецька обл.), ТОВ "Ермій" (Черкаська обл.), ТОВ «Свіженька» (Чернівецька обл.), ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (Рівненська обл.), ДП «М`ясокомбінат «Зоря» (Рівненська обл.), ТОВ «Заготзбут» (Тернопільська обл.), ТОВ «Тавр Плюс» (Донецька обл.), ПАТ «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів» (Київська обл.), ТОВ «Комплекс Агромарс» (Київська обл.), ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» (Івано-франківська обл.), ТОВ «М‘ясопереробний комплекс ЛТД» (Дніпропетровська обл.), Крижопольський філіал «ТОВ «ІнтерФуд» (Вінницька обл.), ТОВ «Техмолпром» (Полтавська обл.), ТОВ «Виробниче об`єднання «Моліс» (Запорізька обл.), ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (Київська обл.), ЗАТ Хмельницька маслосирбаза (Хмельницька обл.), ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» (Київська обл.), ПАТ «Куп‘янський молочноконсервний комбінат» (Харківська обл.), Філіал «Вімм-Білль-Данн Україна» - «Харківський молочний комбінат» (Харківська обл.), ВАТ «Звенигородський сироварний комбінат» (Черкаська обл.), ТОВ «Молочний дім» (Дніпропетровська обл.), АТ «Літинський молочний комбінат» (Вінницька обл.), ПАТ «Жашківський маслозавод» (Черкаська обл.), ВАТ «Ічнянський молочноконсервний комбінат» (Чернігівська обл.).

І.БІСЮК висловив сподівання, що за результатами інспекції перелік підприємств, які матимуть дозволи на поставку своєї продукції до країн Митного союзу, істотно збільшиться. Він зазначив, що на сьогодні 63 українські підприємства мають право доступу на ці ринки, зокрема по м`ясній продукції, молочній продукції, кормам і преміксам.