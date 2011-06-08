Чорноморський флот згортає будівництво житла

Новий голова міської державної адміністрації Севастополя Володимир ЯЦУБА бачить одним з головних своїх завдань у місті повернення Севастополю його «будівельних можливостей», і вважає неправильним, що Чорноморський флот РФ «згортає» будівництво житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯЦУБА заявив журналістам після церемонії представлення його на посаді.

За словами В.ЯЦУБИ, одним з пріоритетів у його роботі буде реалізація програми «Доступне житло», одним з розробників якої він є. «По-простому, це 30-відсотковий дисконт у придбанні сім`ями до 35 років житла», - сказав він.

В.ЯЦУБА також висловив жаль, що «частина програми, якою займався Чорноморський флот і його підрозділи, почала згортатися». За його словами, «це не годиться, тому що без будівництва з боку будівельників і фінансування (з боку) Чорноморського флоту Севастополю буде дуже важко». Тому, як сказав В. ЯЦУБА, його «завдання, політичне та організаційне, повернути ті можливості... і це окрема тема, якою ми будемо займатися».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 7 червня призначив головою адміністрації Севастополя В.ЯЦУБУ, звільнивши його з посади свого постійного представника в Криму, яку той обіймав близько п`яти місяців.

Раніше, 1 червня, Президент звільнив Валерія САРАТОВА з посади керівника МДА Севастополя, яку той обіймав трохи більше року.