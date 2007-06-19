Двічі за два тижні зросли ціни на хліб на Буковині

На Буковині двічі за два тижні зросли ціни на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Головного управління агропромислового розвитку Василь ЯЩУК та начальник Державної інспекції з контролю за цінами в Чернівецькій області Віктор ЛАЩАК повідомили на прес-конференції, що монополіст на регіональному ринку хлібопродуктів ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» вдруге підвищив ціни на хліб. За їхніми словами, цього разу, не маючи для цього економічних обґрунтувань.

Відтепер найпопулярніший в області «соціальний» хліб «Орільський» у роздрібній торгівлі коштує 1 гривню 77 копійок. Під час першого подорожчання два тижні тому його ціна зросла з 1,60 грн. до 1,65 грн. «Про подорожчання хліба “Чернівецький хлібокомбінат” поставив владу перед фактом», - зазначив В.ЛАЩАК.

У зв’язку з цим екстрену прес-конференцію для ЗМІ провів перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Віктор ПАВЛЮК, який заявив, що «влада не дозволить перекладати споживацько-комерційні інтереси на плечі буковинців». Він повідомив, що „семиденні переговори з підприємством-монополістом не дали позитивних результатів”, що змусило владу Буковини до рішучих кроків.

За словами В.ПАВЛЮКА, голова Чернівецької облдержадміністрації Володимир КУЛІШ підписав розпорядження “Про запровадження граничних оптово-відпускних цін на хліб” для ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», яким зобов`язав підприємство «тимчасово затвердити граничні оптово-відпускні ціни на хліб із суміші борошна першого та вищого ґатунків для ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» на фіксованому рівні до 1 вересня 2007 року. Як наголосив перший заступник губернатора, у разі невиконання розпорядження, „порушників очікують усі наслідки, які передбачені законодавством”.

За словами начальника Держцінінспекції В.ЛАЩАКА, «за попередніми результатами перевірки, підприємство «Чернівціхлібокомбінат», закуповуючи борошно в області, пропускає його через фірми-посередники, які знаходяться у Хмельницькій, Тернопільській областях та місті Києві, і таким чином отримують 10 мільйонів прибутку на рік». Він додав, що голова облдержадміністрації доручив усім правоохоронним органам провести повномасштабну перевірку суб`єктів господарської діяльності, які підвищили ціни на хліб.