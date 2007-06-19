Саакашвілі: у Європі відбувається “реальна геополітична революція”

Президент Грузії Михайло Саакашвілі в своєму виступі на саміті організацій ГУАМ сказав, що сучасна Європа повинна всіляко уникати переділу кордонів за принципом ХIХ-ХХ століть.

"Нам потрібні рішення ХХI століття, а не ХIХ і ХХ століть, коли все вирішувалося за рахунок переділу кордонів", - сказав він, підкресливши, що "ми повинні всіляко уникати цього".

На думку Саакашвілі, нині в Європі "відбувається реальна геополітична революція". Країни ГУАМ повинні бути "дуже обережними, оскільки в Європі відбувається переділ кордонів". "Ми повинні робити так, щоб не було ніякого Мюнхена, ніякої Ялти - в жодному разі", - зазначив він.

РІА “Новости”