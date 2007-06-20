Корпорація придбала 63 ”Боїнги” за каталогом

International Lease Finance Corp. (IFLC) замовила 63 літаки Boeing загальною вартістю за каталогом 8,8 млрд дол. Разом з іншими повітряними судами в замовлення включені 50 літаків Boeing 787 Dreamliner, що робить IFLC найбільшим замовником цього типу літаків, повідомляє Associated Press з посиланням на представника лізингової компанії.

Boeing 787 Dreamliner - середньомагістральний лайнер, при створенні якого активно використовувався вуглепластик, що дозволяє зменшити масу літака і знизити операційні витрати. Перший випробувальний політ літака, що є основним конкурентом Airbus A350 XWB, планується на кінець серпня 2007 р., а перші постачання очікуються вже в травні 2008 р. Початок експлуатації Airbus A350 XWB заплановано на 2013 р.

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