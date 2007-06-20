Корпорація придбала 63 ”Боїнги” за каталогом
08:00, 20 червня 2007Суспільство
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...на 8,8 млрд. доларів
|Фото AFP
Boeing 787 Dreamliner - середньомагістральний лайнер, при створенні якого активно використовувався вуглепластик, що дозволяє зменшити масу літака і знизити операційні витрати. Перший випробувальний політ літака, що є основним конкурентом Airbus A350 XWB, планується на кінець серпня 2007 р., а перші постачання очікуються вже в травні 2008 р. Початок експлуатації Airbus A350 XWB заплановано на 2013 р.
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