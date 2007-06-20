Хлібокомбінат бютівця заперся на власній ціні хліба

ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» вважає неправомірним та оскаржуватиме у суді розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації Володимира КУЛІША, яким до 1 вересня для цього підприємства запроваджено граничні гуртово-відпускні ціни на хлібобулочну продукцію.

Як повідомив місцевим ЗМІ, в.о. виконавчого директора ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» Іван БЛИСЬКО, знижувати ціни на свою продукцію підприємство не збирається, водночас ОДА погрожує, що штрафуватиме підприємство за невиконання цього розпорядження.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами І.БЛИСЬКА, „влада має право регулювати лише рентабельність підприємства-монополіста, а не відпускні ціни”. За його даними, рівень рентабельності для цього підприємства встановлено на рівні до 10%, і після підвищення відпускних цін на 11 копійок , підприємство вийшло на рентабельність 2-4%.

При цьому І.БЛИСЬКО наголосив, що ціни на хліб ВАТ « Чернівецький хлібокомбінат» довелося підвищити у зв’язку зі „збільшенням мінімальної зарплати, подорожчанням енергоносіїв, а також підвищенням цін на борошно”.

Водночас, у Чернівецькій ОДА вважають підвищення ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» цін на хліб не обґрунтованим. Як повідомив на прес-конференції начальник Держінспекції з контролю за цінами у Чернівецькій області Віктор ЛАЩАК, за попередніми результатами перевірок встановлено, що, закуповуючи борошно на Буковині, ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» пропускає його через фірми-посередники у Тернопільській, Хмельницькій областях та місті Києві, чим штучно завищує кінцеву ціну борошна для пекарів. У результаті такої оборудки її організатори за рік отримують 10 млн. грн. прибутку.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня віце-прем’єр Віктор СЛАУТА на прес-конференції заявив, що подорожчання хліба має не економічну, а політичну складову. За його словами, за подорожчанням хліба стоїть БЮТ, зокрема член політради БЮТ Юрій ТРИНДЮК. В.СЛАУТА продемонстрував, за його словами, наказ почесного президента ТОВ "Хлібні інвестиції" Ю.ТРИНДЮКА, яким він зобов`язав всі підприємства цього ТОВ з 11 червня підвищити ціни на хлібну продукцію.

ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», який на 60% забезпечує хлібом Буковину, входить до ТОВ «Хлібні інвестиції». 28 травня це підприємство підвищило ціни на хліб на 5 копійок, 11 червня – ще на 11 копійок.

14 червня розпорядженням голови Чернівецької ОДА до 1 вересня для ВАТ « Чернівецький хлібокомбінат» запроваджено граничні оптово-відпускні ціни на хліб із суміші борошна першого та вищого ґатунків на рівні 2,14 грн. за 1 кг (1,50 грн. за 1 шт. вагою 0,7 кг). Однак після запровадження граничних відпускних цін ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» ціни на свою продукцію не знизило.