Добкін хоче продати харківський аеропорт росіянам

Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Харків» може бути продане російській компанії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на міського голову Михайла ДОБКІНА, продаж аеропорту відбудеться, якщо потенційні партнери домовляться про взаємовигідні умови.

Питання продажу об’єкту виникло у зв’язку з необхідністю мати у Харкові сучасний міжнародний аеропорт, актуальність чого посилюється проведенням в Україні Євро-2012, зазначили в прес-службі.

За словами М.ДОБКІНА, на сьогодні потенційні інвестори з Чехії та Росії вже провели попереднє ознайомлення з документацією та роботою КП «Міжнародний аеропорт Харків». Вони виявили бажання працювати в цьому напрямі.

«Поки найреальнішу пропозицію ми отримали від російської компанії, яка готова інвестувати в Харківський аеропорт близько 200 млн. доларів. Це велика компанія, яка веде достатньо успішно такий бізнес і в інших країнах», - повідомив М.ДОБКІН.

Як один із варіантів спільної роботи розглядається концесія аеропорту, зазначив мер. Російська ж компанія однією з умов подальшої діяльності висуває вимогу продажу аеропорту.

«Ми розглядаємо всі можливі варіанти співпраці, враховуючи величезне стратегічне значення для Харкова аеропорту в розвитку економіки, підвищенні рівня бізнесу і просто зручності діставатися в той або інший куточок України чи світу. Тому ми готові піти на серйозні поступки з боку міської влади задля того, аби новий сучасний аеропорт в нашому місті існував», - наголосив М.ДОБКІН.

Як додаткову умову інвесторам пропонують придбати компанію «Харківські авіалінії», яка на сьогодні знаходиться у занепаді, і створити на її базі потужне підприємство, яке дозволить Харкову мати сучасний авіапарк.

За результатами попередніх переговорів, повідомив міський голова, інвестор готовий піти на ці умови. Розглядається можливість придбання 5 літаків марки «Ан» та 5 літаків для регіонального сполучення місткістю до 100 пасажирів типу СААБ. Це дозволить забезпечити всі необхідні рейси в межах України. Також розглядається можливість придбання потенційним інвестором 10 аеробусів для міжнародних рейсів.

«Я гадаю, що парк з 20 машин дозволить Харкову не просто забезпечити необхідну доставку всіх учасників Євро-2012, всіх туристів і вболівальників, але й істотно поліпшити роботу бізнесу і загалом всієї економіки нашого міста, що позитивно позначиться на інвестиційній привабливості. Але і всіх цих дій буде замало, якщо не буде відпрацьована логістика», - зазначив М.ДОБКІН.