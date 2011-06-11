МНС забезпечить пожежну безпеку на Трійцю

7,5 тисяч співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій та 1,5 тисячі одиниць техніки забезпечуватимуть техногенну та пожежну безпеку в Україні під час святкування Святої Трійці 11-13 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у разі виникнення надзвичайної ситуації сили у регіонах будуть збільшені. Перед святами буде проведений інструктаж особового складу оперативних груп.

В областях будуть приведені у готовність рятувальна, пожежна, інженерна та спеціальна техніка, засоби для виконання рятувальних заходів, також будуть відпрацьовані маршрути пересування до основних об’єктів із масовим перебуванням людей, де проводитимуться святкові заходи, і налагоджена взаємодія з підрозділами Міністерства внутрішніх справ.

У Києві, Севастополі, областях та Криму доручено організувати контроль за станом пожежної і техногенної безпеки на об’єктах життєзабезпечення населення та об’єктах, які будуть задіяні для проведення масових заходів під час святкових і вихідних днів.