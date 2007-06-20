Янукович вимагає від ДАІ не чіпати даремно російських водіїв

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович вимагає від автоінспекції припинити прискіпуватися до російських і білоруських водіїв і забезпечити порядок на дорогах, повідомляє РІА "Новости".

"Треба стежити за порядком, тому що люди приїхали з інших країн, це наше обличчя. Та інформація, яку ми маємо, свідчить про те, що ми не дуже зустрічаємо наших гостей. Перевірки за перевірками на кожному перехресті, будь то російські номери, або білоруські, або якісь інші", - сказав Янукович на засіданні Кабінету Міністрів.