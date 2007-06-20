Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

НСНУ на Буковині зможе обійти на дострокових парламентських виборах Партію регіонів лише у разі, якщо буде створено мегаблок демократичних сил у складі «Нашої України», «Української правиці» та «Народної самооборони». Такі результати дослідження «Соціально-політична ситуація в регіоні : оцінка громадянами Чернівців та області у 2007 році».

Як передає кореспондент УНІАН, лідером електоральних симпатій буковинців залишається БЮТ, який готові на дострокових парламентських виборах підтримати 32,5% опитаних. 12,5% буковинців мають намір голосувати за Партію регіонів, а 11,25% - за «Нашу Україну». Виборчий бар’єр, за результатами опитування у Чернівецький області, можуть також подолати «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКА, яку готові підтримати 4,5% виборців, та комуністи (3,5%). Лише чверть процента для проходження у парламент не вистачає Народній партії Литвина.

За даними опитування, за соціалістів готові проголосувати 1,5% виборців, ПСПУ Наталі ВІТРЕНКО - 0,25% , за „Українську правицю” – 1,25%.

Однак, якщо буде створено мегаблок демократичних сил у складі Нашої України», «Української правиці» та «Народної самооборони», то він здобуде сумарно 17% голосів виборців Чернівецької області.

13,35% респондентів не збираються підтримувати жодну з політичних сил. Торік перед парламентськими виборами таких було 21%. Ще 10,25% опитаних зовсім не збираються йти на виборчі дільниці.

Дослідження «Соціально-політична ситуація в регіоні: оцінка громадянами Чернівців та області у 2007 році» у травні-червні провели студенти та викладачі кафедри політології та державного управління ЧНУ за участі обласного Фонду громадських ініціатив та Фонду Фундаментальних досліджень МОН України. Опитано 685 респондентів у 26 населених пунктах Чернівецької області.