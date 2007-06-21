65 малюків і кіт з Палестини благополучно прибули до України

Евакуйовані з Сектору Газа (Палестинська Національна Автономія) українці прибули на Батьківщину.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні о 4.13 в аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку літак "ТУ-154" Державного підприємства Міністерства оборони України "Українська Авіаційна Транспортна Компанія", на борту якого знаходилась 91 особа (26 жінок та 65 дітей).

Для допомоги та доставки евакуйованих громадян до готелів, авто- та залізничного вокзалів до аеропорту від МНС було направлено 7 автобусів та 4 автомобіля супроводу.

Станом на 7.00 всі евакуйовані направлені по домівках.

У евакуаційних заходах особисту участь взяв міністр України з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Крім того, на українську землю благополучно ступив лапами сибірський кіт Малиш, якого палестинці не хотіли випускати зі своєї країни з причини відсутності ветеренарных довідок. "Він наш український громадянин. Я перед самим вильотом заявила, що без нього на борту моєї ноги не буде, якщо кіт не полетить з нами" - сказала "Сьогодні" Ірина – власниця пухнастого громадянина України.

У аеропорту переселенців зустрічали не тільки ридаючі від щастя родичі, співробітники МНС і «швидкої допомоги», автобуси, які їх розвозили додому, але і міністр закордонних справ Арсеній Яценюк і міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестір Шуфрич. За словами Шуфрича, в секторі Газа поки що залишилися 50 чоловік, які не побажали покинути Палестину, але і МЗС і МНС готові будь-якої хвилини, допомогти їм евакуюватися, чого б це не коштувало скарбниці.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку із загостренням ситуації в Секторі Газа Палестинської національної автономії, до Посольства України в Ізраїлі звернулися громадяни України, які проживають у даному регіоні, з проханням вивезти їх за межі зони бойових дій.

Кабінет Міністрів України виділив 450 тис. грн. для евакуації українців