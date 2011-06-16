Власники баз персональних даних мають пройти реєстрацію
Кабмін доручив профільній держслужбі
Кабінет міністрів України затвердив Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення.
Відповідну постанову від 25 травня № 616 оприлюднено на Урядовому порталі.
Згідно з документом, Державній службі з питань захисту персональних даних доручено до 1 липня 2011 р. вжити заходів для створення Держреєстру та забезпечити з цього терміну реєстрацію баз персональних даних у зазначеному Реєстрі за результатами розгляду заяв володільців баз персональних даних про таку реєстрацію. Держателем Реєстру є Державна служба України з питань захисту персональних даних (ДСЗПД), яка забезпечує його створення та ведення.
Положенням встановлено, що адміністратором Реєстру є державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції, що забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться у Реєстрі.
ДСЗПД надає інформацію з Реєстру, у тому числі витяги з нього, за запитом будь-якої фізичної чи юридичної особи відповідно до законодавства про захист персональних даних, про звернення громадян та про доступ до публічної інформації.