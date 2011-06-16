Власники баз персональних даних мають пройти реєстрацію

Кабінет міністрів України затвердив Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення.

Відповідну постанову від 25 травня № 616 оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Державній службі з питань захисту персональних даних доручено до 1 липня 2011 р. вжити заходів для створення Держреєстру та забезпечити з цього терміну реєстрацію баз персональних даних у зазначеному Реєстрі за результатами розгляду заяв володільців баз персональних даних про таку реєстрацію. Держателем Реєстру є Державна служба України з питань захисту персональних даних (ДСЗПД), яка забезпечує його створення та ведення.

Положенням встановлено, що адміністратором Реєстру є державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції, що забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться у Реєстрі.

ДСЗПД надає інформацію з Реєстру, у тому числі витяги з нього, за запитом будь-якої фізичної чи юридичної особи відповідно до законодавства про захист персональних даних, про звернення громадян та про доступ до публічної інформації.