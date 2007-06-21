”Чорний” ріелтер з Києва сяде на 10 років за спробу вбивства
"Квартирный вопрос только испортил их..."
Суд засудив до 10 років позбавлення волі київського ріелтера, який намагався заволодіти житлом громадянина шляхом його вбивства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві журналістам повідомив співробітник підрозділу Головного управління «К» по боротьбі з організованою злочинністю СБУ Анатолій ЗЕМЦОВ.
За його словами, жителька Києва Маргарита КАШУБА (1967 р. н.), яка працювала ріелтером, дізнавшись про те, що один з киян отримав у спадщину квартиру по вул. Саксаганського в центрі Києва, ввійшовши в довіру до цього громадянина та підробивши документи, заволоділа нею, а потім вирішила шахрайським шляхом заволодіти другою квартирою цієї ж особи.
За словами А.ЗЕМЦОВА, вона вирішила отримати житло чоловіка шляхом позбавлення його життя. Для цього через одну з фірм намагалася отримати отруйну речовину – ціанід. Отримавши відповідну оперативну інформацію, співробітники СБУ затримали її під час придбання отрути.
У шахрайки, крім цього, було вилучено інші предмети та документи, які слугували доказами в кримінальному судочинстві.
Наразі, в окреме провадження виділено кримінальну справу, порушену стосовно інших осіб, які були причетні до незаконної квартирної оборудки.