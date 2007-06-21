Сімферопольська міськрада відмовилась святкувати 100-річчя командувача УПА

Депутати Сімферопольської міської ради вважають "морально неприпустимим" святкування 100-річчя головнокомандуючого Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Про це йдеться в прийнятому сьогодні депутатами Сімферопольської міськради зверненні до депутатів місцевих рад України, текст якого має в своєму розпорядженні кореспондент УНІАН.

Зокрема, сімферопольські депутати називають Р.Шухевича «посібником фашистів» і вважають "образливим" проводити заходи щодо увічнення його пам`яті. «Враховуючи діяльність Шухевича в роки Великої Вітчизняної війни і численні факти пособництва фашистам і прямої співпраці з ними, вважаємо образливим здійснювати рекомендації про перейменування вулиць і площ населених пунктів України на честь головнокомандуючого УПА, а також будь-які інші заходи щодо увічнення пам`яті Романа Шухевича», - говориться в прийнятій депутатами заяві.

Депутати міськради закликали депутатів місцевих рад України також виступати проти ініціативи увічнення пам`яті Р.Шухевича.

Як повідомляв УНІАН, Президент України підписав указ про святкування 100-річчя Р.Шухевича. Глава держави закликав проводити заходи щодо увічнення пам`яті головнокомандуючого Української повстанської армії.

Довідка УНІАН. 30 червня 2007 року виповнюється 100 років з дня народження Р.Шухевича (псевдонім - Тарас Чупринка). Очолював УПА з 1943 до 1950 року. Загинув 5 березня 1950 року.