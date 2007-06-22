У Європі вирує стихія: постраждали Відень, Мюнхен, Ганновер

Сильний ураган промайнув над північно-східною частиною Європи. Наймогутніший удар стихії припав на Австрію.

Як повідомляє телекомпанія НТВ, у Відні загинули дві людини - машиніст баштового крана, що звалився, і літня жінка, на яку впало дерево.

За даними НТВ, швидкість вітру сягала 120 кілометрів на годину. Через обрив проводів в деяких кварталах австрійської столиці було порушено енергопостачання.

У Чехії збиток від стихійного лиха оцінюється в мільйони доларів. Під загрозою затоплення опинилися декілька міст Моравки - влада готує масову евакуацію людей.

У Німеччині через ураган закрився один найбільших європейських аеропортів у Франкфурті. Під водою зараз перебувають десятки вулиць і перші поверхи будинків в Мюнхені і Ганновері.