У Косово загинув український миротворець

10:11, 22 червня 2007
Суспільство
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Ще троє солдатів - в американському госпіталі

Сьогодні близько 01.15 за київським часом у Косово в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув український миротворець зі складу спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР і ще троє отримали травми різного ступеню тяжкості.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, надзвичайна подія сталася на півночі Косово на території муніципалітету Лепосавич. Повертаючись вночі з патрулювання в рамках операції “Magnificent Stranger” до базового табору “Nothing Hill” багатонаціональної тактичної групи “North” сил КФОР, на одному із поворотів серпантинної дороги БРДМ-2 перекинулася набік і скотилася у кювет.

Внаслідок отриманих від перекидання БРДМ тяжких травм загинув військовослужбовець 1-ї роти національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” молодший сержант Микола Ткачук.

Ще троє військовослужбовців постраждали. Зараз вони перебувають у американському військовому госпіталі на території бази “Bondsteel”, де їм уже надано кваліфіковану медичну допомогу. Одному із травмованих було проведено хірургічну операцію – ампутовано кість правої руки. За станом здоров’я травмованих українських миротворців постійно стежать військові лікарі.

Попередньо встановлено, що українські миротворці не були у стані алкогольного сп’яніння.

“За моїм дорученням зараз формується робоча група, яка вилетить до Косово, щоби розібратися в причинах трагедії”, - повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

“Родина загиблого українського миротворця обов’язково отримає відповідну компенсацію. Постраждалі також, в залежності від ступеню травмування, отримають грошові компенсації”, - сказав він і додав, що це була не бойова ситуація, а нещасний випадок під час патрулювання.

За фактом надзвичайної події порушено кримінальну справу, розпочато слідство.

Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ висловило глибоке співчуття рідним та близьким загиблого.

 

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