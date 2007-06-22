Ющенко наполягає на збільшенні мінімальної зарплати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за збільшення мінімальної зарплати до 500 грн. і введення нової тарифної сітки для бюджетних працівників, а також підвищення пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на презентації своїх соціальних ініціатив у Національному університеті «Острозька академія» в Рівненській області.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що наполягає на тому, щоб з 1 січня 2008 року була встановлена мінімальна зарплата в розмірі 500 грн. „Мінімальна заробітна плата виступає соціальною міркою, стандартом до десятка соціальних розрахунків, і коли сьогодні хтось ігнорує цей соціальний показник, я просив би переглянути цю позицію”, - заявив Президент.

За його словами, підняття зарплат є ключовим у моделі соціальної політики.

В.ЮЩЕНКО також висловився за підняття рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери. Президент розкритикував невиконання норми закону, відповідно до якої мінімальний розмір середньої зарплати бюджетника має дорівнювати середній зарплаті по економіці.

Президент підкреслив, що під час формування бюджету на наступний рік це питання необхідно переглянути.

Також, за його словами, необхідно завершити другий етап реформування тарифної сітки. „Я думаю нам це дасть можливість відновити ту тенденцію, яка була в минулому році - приріст заробітної плати в районі 17-18% в цілому”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності запровадити з 2008 року єдину тарифну сітки у повному обсязі. За його словами, це дасть змогу суттєво підвищити зарплати.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня мінімальна зарплата в Україні має становити 440 грн., з 1 жовтня - 460 грн.