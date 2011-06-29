На ВАТ «Запоріжсталь» шукають вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції, повідомлення про те, що на ВАТ «Запоріжсталь» закладено вибуховий пристрій надійшло до міліції сьогодні о 9.45.

«Невідомий повідомив, що в одному з вагонів із металобрухтом, що прибули на підприємство, закладено бомбу», - повідомили в міліції.

У зв'язку з цим повідомленням на місце можливої події в терміновому порядку виїхали фахівці вибухотехнічної служби ГУ МВС України в Запорізькій області, кінологи, представники СБУ і медики.