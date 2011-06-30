Температура води у Ялті - 10°

Завтра в Україні очікуються дощі, місцями грози, вночі у східних та північних областях, вдень у більшості західних областей сильні дощі.

Вітер переважно східний (у західних областях північно-західний), 5-10 м/с, у східній та південній частинах подекуди шквали 15-20 м/с та град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 17-22°, на сході, півдні та Закарпатті 23-27°; на високогір`ї Карпат і в горах Криму вночі 6-11°, вдень 11-16°.

У Київській області у п’ятницю вночі сильний, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень близько 20°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 21-23°, в районі Одеси, Ялти та Алушти 10-11°, у Феодосії 17°; у Дніпрі біля Києва 20°.