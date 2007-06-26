Світовий банк отримав нового голову (фото)

08:19, 26 червня 2007
Суспільство
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Кондоліза Райс якось назвала його своїм "другим я"

Рада директорів Світового банку офіційно схвалила кандидатуру американця Роберта Зелліка на пост президента цієї організації.

Кандидатуру Зелліка висунув президент США Джордж Буш 30 травня, передає Бі-бі-сі. Інших кандидатів не було: Світовий банк за традицією очолює американець.

Зеллік, який у минулому займав пост заступника держсекретаря США і був представником країни у торгових переговорах, почне працювати з неділі 1 липня. Днем раніше остаточно піде Пол Вулфовіц, який був вимушений подати у відставку через скандал, пов`язаний з підвищенням його подруги.

"Зеллік йде на президентський пост з сильними лідерськими і менеджерськими якостями, перевіреним досвідом роботи в міжнародній сфері і необхідним прагненням підняти рівень довіри до банку і його ефективності", - мовиться в заяві виконавчих директорів.

Роберт Зеллік - досвідчений дипломат: півтора роки був заступником держсекретаря США і пішов з цієї посади рік тому. Кондоліза Райс якось навіть назвала його своїм "другим я".

Як торговий представник США він налагоджував переговори в рамках Світової організації торгівлі. Коли ці переговори застопорилися під час зустрічі в Мехіко в 2003 році, Зеллік не посоромився різко звинуватити країни, що розвиваються, в непоступливості.

Зеллік вів непрості переговори з Пекіном, коли Китай вступав до СОТ. У нього солідний досвід роботи в урядових установах - він працював в адміністрації Буша з 2001 року, до цього - в адміністрації президента Рейгана.

Банківська діяльність теж не залишилася неохопленою - останнім часом він працював в інвестиційному банку Goldman Sachs.

Незадоволення багатьох країн, що розвиваються, може викликати і рішучість Зелліка боротися з корупцією - така позиція забезпечила його попередникові Вулфовіцу немало ворогів.

Зеллік досить різка людина; кажуть, з ним нелегко працювати. Але, з іншого боку, у нього є досвід діяльності в міжнародній сфері і величезні зв`язки.

Світовому банку необхідно потурбуватися про свою репутацію, яка значно похитнулася. І Роберту Зелліку знадобиться весь його досвід у сфері дипломатії, щоб подолати наслідки скандалу, який тягнувся два місяці.

 

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