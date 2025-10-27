Xiaomi почала розгортання HyperOS 3 (Android 16) на глобальному ринку / фото Xiaomi

Компанія Xiaomi почала розгортання стабільної версії HyperOS 3, заснованої на базі Android 16. Спочатку вона була доступна для китайських телефонів, а тепер готується дебютувати на глобальному ринку.

Першими в списку моделей виявилися:

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15T 15
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Redmi Note 14
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Poco F7
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7 Ultra
  • Poco X7
  • Poco X7 Pro
  • Xiaomi Mix Flip
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi Mix Flip

Згідно з дорожньою картою Xiaomi, всі згадані моделі оновляться у жовтні-листопаді 2025 року, тоді як деяким доведеться почекати до березня 2026 року. Загалом новітню прошивку отримає близько півсотні пристроїв китайського бренду.

План виходу оновлення представлений на спеціальній таблиці:

Відео дня

Графік розгортання HyperOS 3 на глобальному ринку

Повідомляється, що HyperOS 3 принесе перероблений інтерфейс, натхненний Apple iOS 26, поліпшену продуктивність, нові функції на базі штучного інтелекту, а також одну з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island.

При цьому деякі пристрої Xiaomi отримають прошивку HyperOS 3 на базі старенької Android 15. Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, але залишаться без нових функцій.

Вас також можуть зацікавити новини: