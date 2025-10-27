У списку не тільки смартфони, але також планшети.

Компанія Xiaomi почала розгортання стабільної версії HyperOS 3, заснованої на базі Android 16. Спочатку вона була доступна для китайських телефонів, а тепер готується дебютувати на глобальному ринку.

Першими в списку моделей виявилися:

Xiaomi 15

Xiaomi 15T 15

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15 Ultra

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco X7

Poco X7 Pro

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad Mini

Згідно з дорожньою картою Xiaomi, всі згадані моделі оновляться у жовтні-листопаді 2025 року, тоді як деяким доведеться почекати до березня 2026 року. Загалом новітню прошивку отримає близько півсотні пристроїв китайського бренду.

План виходу оновлення представлений на спеціальній таблиці:

Повідомляється, що HyperOS 3 принесе перероблений інтерфейс, натхненний Apple iOS 26, поліпшену продуктивність, нові функції на базі штучного інтелекту, а також одну з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island.

При цьому деякі пристрої Xiaomi отримають прошивку HyperOS 3 на базі старенької Android 15. Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, але залишаться без нових функцій.

