Компанія Xiaomi почала розгортання стабільної версії HyperOS 3, заснованої на базі Android 16. Спочатку вона була доступна для китайських телефонів, а тепер готується дебютувати на глобальному ринку.
Першими в списку моделей виявилися:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T 15
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad Mini
Згідно з дорожньою картою Xiaomi, всі згадані моделі оновляться у жовтні-листопаді 2025 року, тоді як деяким доведеться почекати до березня 2026 року. Загалом новітню прошивку отримає близько півсотні пристроїв китайського бренду.
План виходу оновлення представлений на спеціальній таблиці:
Повідомляється, що HyperOS 3 принесе перероблений інтерфейс, натхненний Apple iOS 26, поліпшену продуктивність, нові функції на базі штучного інтелекту, а також одну з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island.
При цьому деякі пристрої Xiaomi отримають прошивку HyperOS 3 на базі старенької Android 15. Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, але залишаться без нових функцій.