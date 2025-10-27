Наразі масштабну аварію ліквідували, вода починає надходити до квартир львів’ян.

До помешкань львів’ян починає надходити вода, якої не було протягом 4-5 днів через масштабну аварію на водогоні. Про це розповів КИЇВ24 депутат Львівської міської ради Андріян Гутник.

За його словами, вже ліквідовано всі чотири пориви, які сталися під час аварії. Він додав, що на 6 листопада запланована позачергова сесія міськради – водоканалу поставлена задача максимально надати інформацію про те, чого не вистачає підприємству та чого не вистачає місту у таких ситуаціях.

За часи незалежності України, каже депутат, це найбільша аварія на водогоні у Львові, що спричинила таку складну ситуацію з водопостачанням.

За словами Гутника, після відновлення водопостачання найбільша проблематика спостерігається на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Він також пояснив, що два пориви були на старому магістральному водогоні, який збудували ще у 1901 році за часів Австро-Угорської імперії. За інформацією депутата, технічна документація про ці системи відповідає дійсності. З двома поривами, що сталися на водогонах, збудованих у 1952 році, за радянських часів, виникло більше проблем. Адже, як каже Гутник, відповідні документи щодо цих труб мали відмінність від реальності. Тобто старі австрійські труби перебувають у кращому стані, ніж радянські.

Роботу ремонтників, пояснив Гутник, також ускладнювало те, що труби – на досить великій глибині, яка місцями сягає 6 метрів, а в районі поривів утворилася багнюка, яку доводилося долати техніці ремонтних бригад.

Вранці 27 вересня підприємство "Львівводоканал" повідомило про те, що постачання води у західну частину міста відновлено на 90%, вона надходить у резервуари та мережу.

Там пообіцяли протягом дня балансувати тиск, щоб підняти воду на верхні поверхи будинків.

Також у "Львівводоканалі" попередили про те, що вода може бути забарвлена протягом деякого часу.

"Під час наповнення мережі та зміни тисків зі стінок металевих труб змиваються відкладення оксидів заліза", - пояснили на підприємстві.

Станом на 10:46 у мерії Львова поінформували про витік води на водопроводі на вул. Грінченка та зазначили, що через ремонтні роботи тролейбуси №33 тимчасово курсують за скороченим маршрутом.

Масштабна аварія на водогоні у Львові

Днями у Львові сталася масштабна аварія на магістральному водогоні, внаслідок чого без водопостачання залишилися близько 50 тисяч жителів Залізничного та Шевченківського районів міста. Повідомлялося, що проблеми з водопостачанням виникли кілька днів тому, однак після усунення проблем на одній ділянці, виникали пориви в іншому місці, адже старі труби не витримували тиску води, яку набирали після ремонту у спустошенні труби. Як пояснювали у мерії, виникали гідроудари, що призводили до нових "дірок".

