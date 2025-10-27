Журналіст видання розмірковує про те, на скільки така політика західних країн може бути успішною.

Різке збільшення Росією атак на українські міста не руйнує моральний дух українців, а, навпаки, пробуджує стійкість.

Кореспондент BBC Джон Садворт у своєму репортажі з Києва розповів, що коли завітав на ринок, де все ще витав чорний дим від ракетного удару по сусідньому складу, це почуття стійкості було очевидним.

"Але було й чимало страху", - зазначив він.

Журналіст поділився, що на ринку продавчиня на ім'я Галина, сказала що не бачить особливих причин для оптимізму. "По-моєму, згідно з писаннями святих, ця війна ще навіть не почалася. Буде гірше. Набагато гірше", - висловила думку журналісту жінка.

А покупчиня, яка розповіла журналістові, що відчула, як її будинок тремтить від вибуху, все ще була приголомшена пережитим.

Журналіст зазначив, що зараз війна вступила в нову фазу. На фронті бої зайшли в глухий кут, і Росія все частіше завдає ударів по тилових українських містах.

"Кількість повітряних атак - з використанням балістичних ракет, безпілотників із вибухівкою і плануючих бомб - зросла з кількох десятків на день торік до щотижневих, а часто досягала багатьох сотень", - констатував журналіст.

Він зазначив, що серед цілей Кремля тепер залізничні станції України, пасажирські поїзди, газо- та електропостачання, а також житлові будинки та підприємства.

На тлі цього журналіст міркує, що для України набагато важливіше питання полягає не в тому, як витримати цю війну, а в тому, як її зупинити.

Садворт зауважив, що із заявою президента США Дональда Трампа про свої повноваження миротворця та поверненням питання про переговори в центр світової політики, знов на перший план виходить інший термін - "умиротворення".

Грегорі Мікс, демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників США, назвав стратегію Трампа "слабкістю через умиротворення".

Журналіст вважає, що до ризику розширення війни з ядерною державою не можна ставитися легковажно, оскільки Україна нарощує ефективність і частоту своїх ударів по російських нафтобазах. Російський диктатор Володимир Путін у зв'язку з цим попередив, що використання "Томагавків" може викликати "серйозну, якщо не приголомшливу" відповідь.

Журналіст згадав, що на ринку продавець на ім'я Федір розповів, що його теж розбудив потужний ракетний удар. "Путін розуміє тільки силу. Нам потрібно знищити їхні аеродроми і заводи, що виробляють ці снаряди, бомби і ракети", - висловив переконання чоловік.

Він припустив, що більший ризик криється в поступках, переговорах чи умиротворенні, які, якими б обґрунтованими вони не були, лише ще більше зміцнюють авторитарну державу.

"Невже Європа думає, що він заспокоїться після України? Якщо він захопить Україну, він продовжить у тому ж дусі", - сказав Федір.

Війна в Україні: переговори

Наприкінці літа стало відомо, що Білий дім вважає, що європейські лідери винні в провалі мирних переговорів щодо України. Річ у тім, що у Трампа вважали, що європейці тиснуть на українського президента Володимира Зеленського, щоб той досяг "кращої угоди", а також проводив максималістський підхід, який, на думку оточення Трампа, погіршив ситуацію.

Однак незабаром сам Трамп зрозумів, що РФ переговори про закінчення війни проти України не потрібні. У відповідь він ввів жорсткі санкції проти двох ключових нафтових компаній РФ.

