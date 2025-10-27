Китайські джипи без прицілів: біля Кремля 'засвітились' мобільні антидронові групи

Росія розгорнула біля Кремля мобільні антидронові групи на китайських пікапах, оснащені кулеметами "Печенег", але без нічного обладнання та прицілів.

Росія розгорнула мобільні вогневі групи для боротьби з безпілотниками біля Кремля під час атак дронів на Москву. Фото з розрахунком мобільного ППО у столиці РФ опублікували російські канали.

На кадрах видно російських військових на пікапі з кулеметом типу "Печенег", призначеним для перехоплення дронів. Однак обладнання для нічного виявлення цілей, як-от прожектори, та приціли на кулеметі відсутні. Сам транспорт нагадує російсько-китайський пікап Sollers/JAC ST6, вироблений у Владивостоці.

В Міноборони РФ заявляють, що збили 193 українських дрони, 43 з яких прямували до Москви. Місцеві мешканці чули вибухи, ймовірно пов’язані як із перехопленням дронів, так і з ураженням цілей.

Варто зазначити, що останні два місяці навколо столиці Росії збудовано новий периметр ППО: щонайменше 21 позиція в радіусі до 50 км від міста, переважно на південь від Москви. Більшість позицій призначена для зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400, а також встановлені вежі й насипи для розміщення комплексів "Панцир".

Російська ППО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Підмосков'ї розгінний блок від зенітної ракети комплексу "Панцир" врізався в автобус із пасажирами.

Фото з місця події, опубліковані місцевими пабліками, свідчать, що по автобусу прилетіли зовсім не уламки дрона, а розгінний блок від зенітної ракети від комплексу "Панцир-С1".

