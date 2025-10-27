Також уточнено ситуацію в Никанорівці на Донеччині.

Російські окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомляє моніторинговий проект DeepState.

Зокрема, як зазначається, ворог просунувся поблизу Одрадного (Волноваського району ), Вишневого (Покровського району) та Злагоди (Покровського району).

Також, за даними аналітиків, уточнено ситуацію в Никанорівці на Донеччині.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку у Донецькій області.

Водночас, начальник служби інформації та комунікації 14 бригади оперативного призначення "Червона калина 1 корпусу Нацгвардії "Азов" Максим Бакулін розповів, що росіяни активно використовують тактику "шахів" на Покровському напрямку.

У 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ сьогодні розповіли, що у Покровську тривають бої з групами окупантів, які завдяки чисельній перевазі зуміли просочитися та накопичитися у різних частинах міста.

Днями оборону посилили новими підрозділами. Зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БпЛА та іншими складовими Сил оборони.

Згідно з інформацією військових, окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити українські сили оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста.