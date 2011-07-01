Чи вірять українці, що новий закон зможе перемогти корупцію?

Українці не вірять, що новий антикорупційний закон зможе перемогти корупцію.

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування «Корупція в Україні», проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, 72,1% респондентів висловили переконання, що новий антикорупційний закон не допоможе перемогти корупцію в Україні. У зворотному - у те, що новий закон переможе корупцію, вірить майже кожний шостий респондент (14,8%). Важко відповісти на запитання 13,1% опитаних.

Більшість українців (53,5%) вважає, що новий антикорупційний закон не сприятиме викорінюванню корупції через невиконання в Україні законів взагалі. При цьому кожний четвертий респондент (25,8%) упевнений, що для боротьби з корупцією одного тільки закону не достатньо. Майже третина опитаних (32,5%) вважає, що урядовці саботуватимуть виконання даного закону, а 12,7% українців вважають, що закон недостатньо жорсткий. Важко відповісти на це запитання 12,5% респондентів.

Переважна більшість українців (87,0%) вважає, що хабарництво в Україні тотально поширене. При цьому більше половини респондентів (56,3%) вважають, що хабарництво «дуже поширене», а третина опитаних (30,7%) - «поширене». Майже кожний десятий українець (9,3%) вважає, що хабарництво в Україні не поширене. З них 7,4% вважають, що не дуже поширене, а 1,9% – не поширене. Важко відповісти на запитання 3,7% респондентів.

Більшості громадян України (68,5%) доводилося давати гроші і робити подарунки людям, від яких залежало розв’язання їх проблем. Лише кожний п'ятий українець (19,1%) не вдавався до подібних заходів. Важко відповісти на це запитання 12,4% опитаних.

Більше половини українських громадян (57,6%) вважають найефективнішими заходами щодо боротьби з корупцією посилення відповідальності за корупційні дії. Майже половина опитаних (45,3%) до таких заходів відносять реформування судової системи, а більше третини українців (39,3%) – посилення контролю діяльності урядовців з боку суспільства. Кожний десятий респондент (13,2%) вважає ефективними заходами боротьби з корупцією легалізацію найменш соціально небезпечних видів хабарництва («подарунки» лікарям, вчителям тощо), підвищення рівня самосвідомості громадян (11,2%) і надання правоохоронним органам додаткових повноважень (8,1%). Варіанту «інше» віддали перевагу 5,7% українців. Майже кожному десятому респонденту (9,1%) важко було відповісти на це запитання.

*** Телефонне опитування «Корупція в Україні» проводилося Інститутом Горшеніна з 28 до 30 червня 2011 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон помешкання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.