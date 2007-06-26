Янукович зашле ревізорів в Одеський порт

Уряд ухвалив рішення провести перевірку фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Одеський морський торговий порт».

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання Кабінету Міністрів України повідомив журналістам заступник міністра фінансів Вадим КОПИЛОВ.

За його словами, дане рішення ухвалено, оскільки попередня перевірка Одеського порту була проведена недостатньо добре.

Як повідомляв УНІАН, за результатами перевірки основних показників фінансово-господарської діяльності ДП «Одеський морський торговий порт» в 2006 р. Контрольно-ревізійним управлінням Міністерства транспорту і зв`язку було встановлено, що «фінансово-економічний стан майже не змінився і за окремими показниками погіршився».

Зокрема, зменшена на 22939,3 тис. грн. або на 60,2%, порівняно з показником за 2004 р., сума одержаних портом доходів від спільної діяльності, а порівняно з показником 2005 р. ця сума менше на 4631,6 тис. грн. або на 30,5%. Крім того, зменшена сума одержаних доходів від обслуговуючих господарств, які в 2006 р. в порту взагалі відсутні. Темпи зростання одержаних портом доходів від реалізації робіт і послуг перевищували темпи зростання обсягів переробки вантажів. Зокрема, скоротилася питома вага експортних вантажів з 44,7% в 2004 р. до 41,0% в 2006 р., скоротилися обсяги переробки наливних вантажів - з 18172,9 тис. тонн у 2004 р. до 12914,5 тис. тонн у 2006 р. (або на 28,9%).

Крім того, в 2006 р. порт збільшив дебіторську заборгованість на 41493,8 тис. грн. або на 105,2% - до 80924,6 тис. грн., кредиторська заборгованість зросла на 8919,2 тис. грн. або на 27,4%.

Чиста рентабельність продажів зменшилась на 2,8% і становить 29,6%, і свідчить про збільшення фінансових витрат і зниження одержаних доходів від участі в капіталі інших підприємств. Чиста рентабельність виробництва зменшилась на 4,1% - до 70,9%, що свідчить про випередження зростання витрат над доходами, відзначають в Мінтрансзв’язку.

За даними міністерства, експлуатаційний стан підприємства щорічно погіршується, що обумовлене зменшенням капітальних вкладень і оновлення основних засобів порту.

У порту також були зафіксовані перевантаження в 1,5-2,5 раза понад допустимі норми на причалах, які використовуються в господарській діяльності стивідорних компаній, «що свідчить про неналежне ставлення до державного майна», встановлено чисельні порушення вимог «Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд».