Костенко пояснює ”невичерпність” плівок Мельниченка

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, один із лідерів Блоку „Рух-Українська правиця” стверджує, що “проводити записи такого масштабу, як "плівки МЕЛЬНИЧЕНКА", протягом тривалого часу під диваном президента було практично неможливо”. Скоріш за все, це було зроблено в інший спосіб, приміром, через систему закритого урядового зв’язку”, - вважає він.

Як повідомили УНІАН у прес–службі Блоку «Рух - Українська правиця», за словами Ю.КОСТЕНКА, „нас, членів спеціальної депутатської комісії Верховної Ради щодо реформування КГБ-СБУ, експерти ще 1991 року попереджали, що урядовий зв’язок має бути від`єднаний від країн колишнього СРСР, бо це загрожує державній безпеці”. Однак, наголошує Ю.КОСТЕНКО, „цього зроблено не було”, і це призвело до того, що Україна, фактично, «не мала державних таємниць від своїх сусідів».

Водночас, лідер УНП не сумнівається, що ці записи були дійсно зроблені в кабінеті тодішнього Президента Леоніда КУЧМИ. “Спосіб, у який вони були записані, дозволяв вести запис тривалий час”, і саме цим, вважає Ю.КОСТЕНКО, пояснюється "невичерпність "плівок М.МЕЛЬНИЧЕНКА".

„Питання в одному: чому ці записи досі є предметом шантажу, а не розслідування Генпрокуратурою України, яка має дати чітку відповідь щодо М.МЕЛЬНИЧЕНКА та його нескінченного архіву політичного компромату”, - наголошує Ю.КОСТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, екс-майор держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО в інтерв’ю “5-му каналу” 24 червня заявив, що готовий оприлюднити епізоди записів, де фігурують нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

"І БАЛОГА є на записах з КУЧМОЮ, і голова Національного банку ЮЩЕНКО, і прем`єр-міністр ЮЩЕНКО також є на записах", - зазначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Водночас він зазначив, що не бачить у тих записах "чогось такого, що б могло дуже сильно компрометувати Віктора ЮЩЕНКА". "Якщо Віктор Андрійович або суспільство дуже схоче, щоб ми дійсно показали лице, і Віктор Андрійович буде не проти, то, будь-ласка, я можу прислухатись до цього", - сказав екс-майор.

"Я думаю, що ми можемо зробити це не тільки з ЮЩЕНКОМ, а й з Віктором Федоровичем, і з іншими політиками", - також запропонував він.