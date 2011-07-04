Укрзалізниця відмовиться від паперів при вантажоперевезеннях

«Укрзалізниця» розраховує до кінця 2012 року повністю відмовитися від паперового документообороту при вантажоперевезеннях усередині України.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив начальник Головного комерційного управління "Укрзалізниці" Володимир ІВАЩУК.

«З наступного року ми декларуємо повний перехід на електронний документооборот. Повний перехід стосується всіх етапів організації оформлення, здійснення перевезень вантажів - від надання заявки на перевезення до отримання вантажу й завершення перевезення. І якраз електронний перевізний документ - це перший етап, який ми впровадили з 1 липня на всіх залізницях, на всіх станціях, для всіх наших користувачів. Другий етап - це електронне оформлення всіх інших документів, що потребують двостороннього узгодження (УЗ і клієнта). До кінця цього року ми почнемо якісь тестові відпрацювання, а до кінця 2012 р. ми говоритимемо про повний перехід - тобто, вже робота систем у постійному режимі», - сказав він.

Як нагадав В.ІВАЩУК, із 1 липня змінилася й сама паперова накладна - замість 4 аркушів вона тепер оформляється на 1 аркуші. Одночасно готується широкомасштабне впровадження електронного документообороту, який також введено з 1 липня на залізницях України при перевезеннях вантажів. «Готується широкомасштабне впровадження електронного документообороту. Ми плануємо після закінчення перехідного періоду в 2 місяці (який встановлено разом із користувачами, для того, щоб вони могли за цей час провести навчання, підключитися, отримати паролі) починаючи з вересня мати стабільні результати зі здійснення вантажоперевезень із передачею даних практично 100% у системі АС «Клієнт УЗ». І по оформленню перевезень із застосуванням електронного цифрового підпису також, я думаю, 20-30% повинні будемо мати», - сказав він.

За його словами, до системи вже підключилися понад 4 тис. клієнтів «Укрзалізниці» з 11 тис. клієнтів. «4 тисячі - це основні клієнти «Укрзалізниці», - зазначив В.ІВАЩУК.

У свою чергу, начальник головного інформаційно-обчислювального центру «Укрзалізниці» Володимир МУРЗІН зазначив, що вартість ключа для електронного цифрового підпису в центрі ключів на залізничному транспорті становить 162 грн. (із ПДВ). Більше ніякої оплати не потрібно - ні за підключення до системи, ні за обслуговування в ній. При цьому спеціальне програмне забезпечення для підключення до АС «Клієнт УЗ» також не потрібне, вона працює в існуючих веб-браузерах. «Система має декілька рівнів захисту. Після проведення процедури входу за допомогою введення імені й пароля клієнт може приступити до процесу оформлення перевезення», - зазначив В.МУРЗІН. За його словами, при цьому система запитує такі дані для введення, які може ввести лише фахівець, у системі перевіряється наявність станції для перевезення, існування вказаного вантажовідправника, можливість завантаження заявленого вантажу на тій або іншій станції в той або інший тип вагону тощо. «Наша система відповідає рівню існуючих систем і в СНД, і в Європі, найближчим часом вона запрацює на повну потужність», - зазначив В.МУРЗІН.

Довідка УНІАН. Із 1 липня 2011 року “Укрзалізниця” перейшла з паперового на електронне оформлення документів при перевезенні вантажів у внутрішньому сполученні.

В основі електронного документообороту лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці й клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису, яким буде засвідчуватися електронна накладна. Електронні документи застосовуватимуться на всіх етапах перевізного процесу - від узгодження заявки до моменту отримання вантажу.

Електронний документооборот здійснюється за допомогою автоматизованої системи - АС «Клієнт УЗ». Перше оформлення, при якому весь необхідний документооборот здійснювався в електронному вигляді за допомогою системи «Клієнт-УЗ», проведено 1 липня в Запорізькій області між станціями «Кушугум»-«Запоріжжя-Ліве» Придніпровської залізниці.