За рік у Криму самовільно було зайнято більше 15 тис. га землі

За даними Державного агентства земельних ресурсів України, протягом 2006 року в Криму виявлено 2 тис. 261 факт самовільного заняття земельних ділянок на загальній площі 15 тис. 299 га.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Кримському союзі по боротьбі із земельними самозахопленнями «Антизахоплення».

Зокрема, у зв`язку з фактами самозахоплень складено більше тисячі протоколів, видано 3 тис. 844 розпорядження щодо усунення порушень земельного законодавства, винесено більше тисячі ухвал щодо накладення штрафу на загальну суму 115 тис. грн.

Також «Антизахоплення» повідомляє, що за даними Головного управління МВС України в АРК, в 2006 році в 6 районах автономії виявлено 45 акцій із самовільного заняття земельних ділянок і дві акції із захоплення приміщень. Цілодобово на території Криму проводилися 43 пікети, на яких розміщувалися 2 тис. 400 будов, 30 з них - на фундаментальній основі. На місці захоплень постійно перебували близько 750 учасників акцій. «Звідтоді ситуація практично не змінилася» – повідомили в «Антизахопленні» і зазначили, що найбільшу стурбованість викликає масове самовільне заняття земельних ділянок, що перебувають у приватній власності.

При цьому в організації зазначають, що, зокрема, в Сімферопольському районі громадянам під індивідуальне житлове будівництво було надано 41 тис. 774 земляних ділянки, з них депортованим – 10 тис. 652 (25% загальної кількості). На сьогодні в цьому регіоні не освоюється 1 тис. 685 земельних ділянок, з них депортованими – 76%. На території Сімферополя під індивідуальне житлове будівництво було надано 41 тис. 442 земельних ділянки, з них 9 тис. 931 – депортованим (23%). На сьогодні в цьому регіоні громадянами не освоюється 1 тис. 278 ділянок, з них депортованими – 60%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, в Криму була презентована Республіканська спілка по боротьбі із земельними самозахопленнями «Антизахоплення».

За словами одиного з ініціаторів створення спілки, голови Комітету громадянської безпеки «Наше право» Сергія ВЕСЕЛОВСЬКОГО, створення спілки викликане необхідністю вирішити проблему самозахоплень і прагненням привернути увагу влади до цієї проблеми, а також прагненням у рамках закону захистити права всіх постраждалих від земельних самозахоплень.